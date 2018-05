Nodo di San Benigno, modifiche al traffico per lavori stradali

Ancora lavori stradali nel ponente genovese, ancora modifiche al traffico per cantieri e interventi: l’assessorato alla Mobilità e Trasporti ha reso noto che per lavori finalizzati alla riqualificazione del sistema autostradale, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 maggio dalle 21 alle 6 sarà modificata temporaneamente la viabilità nella zona di San Benigno, con le seguenti modalità:

- riduzione su una corsia della strada elicoidale direzione lungomare Canepa per i veicoli provenienti dal casello autostradale.

- riduzione su una sola corsia della semicarreggiata monte di via Di Francia.

Contestualmente inizierà il periodo di chiusura di via Passo di Francia nel tratto compreso tra via di Francia e via de Marini, che si protrarrà per circa 4 mesi.