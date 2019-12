Anche a Sampierdarena si accende il Natale, illuminati albero e slitta

A suonare la colonna sonora è stata la Filarmonica Pegliese Mario Chiusamonti, in piazza tante persone che hanno osservato l’albero illuminarsi per Natale: anche a Sampierdarena è ufficialmente iniziata la stagione natalizia, grazie anche all’accensione dell’albero in largo Gozzano.

Anche in questo caso si tratta di un abete donato dal Parco dell’Aveto, lo stesso che ha fornito quello di De Ferrari. E se in piazza De Ferrari si potrà assistere a giochi luminosi sulle facciate dei palazzi - tra cui anche qualche sardina in versione natalizia, che non ha mancato di suscitare ironia - a Sampierdarena una slitta di Babbo Natale donata da uno sponsor locale brillerà per tutta la festività. Dopo l’accensione dell’albero, al teatro Modena si è tenuto il concerto gratuito “Una notte all’Opera”, offerto dal Teatro Carlo Felice. Sul palco volti noti del panorama musicale ligure: la soprano Serena Gamberoni, genovese ormai da quindici anni, il tenore Fabio Armiliato e il baritono Michele Patti, entrambi nativi della Superba, accompagnati al pianoforte da Sirio Restani, organista, pianista, clavicembalista e compositore, da oltre trent’anni Maestro Collaboratore di Sala del Teatro Carlo Felice.

«Abbiamo tardato di ventiquattrore l'accensione dell'albero a Sampierdarena per permettere al quartiere di vivere una serata natalizia tutta particolare che, alle tradizioni delle feste, possa abbinare anche elementi artistici e culturali di grande livello valorizzando il Teatro Modena - ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci - Con questo spirito nasce l'idea di portare qui l'orchestra del Carlo Felice donando alla cittadinanza un momento di musica molto suggestivo. Gli eventi che caratterizzeranno Genova durante tutto il periodo natalizio sono appena iniziate e saranno ancora molto ricche di sorprese e appuntamenti».

«Per noi è importante essere qui oggi - ha aggiunto il presidente Toti - con l’accensione dell’albero a Sampierdarena e con questa serata di musica e cultura, regalata ai genovesi dalla principale istituzione culturale della Liguria, vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a tutti i quartieri della città, soprattutto quelli più colpiti dagli eventi, impossibili da dimenticare, che hanno toccato la nostra regione nell’ultimo anno e mezzo. Accendiamo l’albero e le sue luci per non far mancare le nostre tradizioni natalizie, semplici ma allo stesso tempo significative e sentite, ma anche per celebrare lo spirito di una comunità che non ha mai perso la fiducia nel futuro ed è stata capace di rimboccarsi le maniche, senza arrendersi mai».