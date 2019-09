Salone Nautico, la 59esima edizione supera quella dello scorso anno: quasi 190mila visitatori

Si chiude in positivo la 59esima edizione del Salone Nautico di Genova: stando alle proiezioni per l’ultima giornata, lunedì 22 settembre, la kermesse dedicata alla nautica e al mondo del mare ha registrato oltre 188mila visitatori, superando quindi di oltre 10mila quelli dello scorso anno.

I dati sono stati diffusi da Carla Demaria, presidente dei Saloni Nautici, nel corso della conferenza stampa di chiusura organizzata in mattinata, nel corso della quale è stato anche siglato un accordo pluriennale sulla gestione del Salone: a firmare, oltre a Regione Liguria e Comune di Genova, anche Ucina, Camera di Commercio, Porto Antico e Autorità di sistema portuale. L’accordo prevede che sino al 2029 il Salone Nautico venga organizzato da Saloni Nautici, partecipata di Ucina che lo organizza già dal 2013.

«Dopo un 2018 difficile, questo è il modo migliore per dire che la nostra Regione non si è mai fermata e anzi continua a crescere - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - Il mare e il settore della nautica sono una straordinaria risorsa per la Liguria e lavoreremo per valorizzarli ancora di più. Oggi si festeggia, ma da domani testa e cuore alla 60esima edizione, che supererà ancora le aspettative: ci vediamo a Genova dal 17 al 22 settembre 2020».