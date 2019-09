Salone Nautico, 59esima edizione al via alla Fiera con la ministra De Micheli

Al via sotto un cielo grigio la 59esima edizione del Salone Nautico, la grande kermesse genovese dedicata al mare e alla nautica in scena alla Fiera di Genova. All’inaugurazione partecipa, insieme con il sindaco Marco Bucci e il governatore ligure, Giovanni Toti, anche la ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che a Genova arriva per la prima volta in veste istituzionale.

Al Salone sono presenti oltre mille imbarcazioni e 986 espositori, tra cui 14 nuovi brand in gran parte provenienti dall'estero: il Salone, visitabile dal 19 al 24 settembre, sarà anche l'occasione per fare il punto sullo stato dell'industria nautica, che nel 2018 ha chiuso il quarto anno consecutivo di crescita del fatturato a doppia cifra.

Le autorità hanno iniziato ad arrivare dalle 10 per la tradizionale cerimonia di inaugurazione fissata alle 10.30 nella Terrazza del Padiglione Blu, accolte dal presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, e dal presidente dei Saloni Nautici Carla Demaria.

Dalle 11, il programma di eventi organizzati al Salone entra nel vivo con il convegno inaugurale “Le Capitali della Nautica: valori, territori, primati”, cui oltre alla ministra De Micheli partecipano anche Carlo Maria Ferro, presidente Ice Agenzia, il governatore Toti, il sindaco Bucci, Massimo Fedriga, presidente Regione Friuli-Venezia Giulia, ed Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola,

Nel corso della cerimonia inaugurale ha fatto il suo ingresso in porto la fregata Alpino (F594) della Marina Militare, proprio in omaggio al 59esimo Salone Nautico. Costruita nel cantiere Fincantieri di Riva Trigoso , varata il 13 dicembre 2012 e consegnata alla Marina Militare il 30 settembre 2016, Nave Alpino è la quinta Unità Fremm (Fregate Europee Multi Missione) della classe Bergamini della MM. Lunga 144 m e con un dislocamento di 6700 t, conta un equipaggio di 168 persone e raggiunge i 27 nodi di velocità. Nave Alpino (F594) è la quarta Unità della Marina Militare a portare questo nome, sempre in onore di uno dei reparti storici dell’Esercito Italiano a testimonianza del forte legame tra marinai, alpini e il concetto interforze.

La prima giornata si articola lungo un ricco calendario di appuntamenti, per concludersi con il primo evento Fuori Salone del programma GenovaInBlu: alle 19.00, al Galata Museo del Mare, è in programma l’ultimo appuntamento di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” , condotto dal giornalista Fabio Pozzo, dedicata agli uomini, alle donne e alle storie di mare. Ospite della serata il cavaliere del lavoro Norberto Ferretti, Pioniere della Nautica e fondatore dell’omonimo gruppo.