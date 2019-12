Saldi invernali: ecco quando parte lo shopping scontato in Liguria

Ancora in piena frenesia da acquisti natalizi, arriva la data ufficiale di inizio dei saldi invernali in Liguria.

Lo shopping a prezzi scontati inizierà, come stabilito nel provvedimento del 24 marzo 2011, sabato 4 gennaio, il primo giorno feriale che precede l'Epifania, e terminerà lunedì 17 febbraio. A ufficializzarlo è la Regione Liguria, che ha dato attuazione nella propria normativa (legge regionale n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni) a quanto contenuto nel documento della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome-Cinsedo.

La norma prevede che se il giorno feriale è un lunedì, i saldi possano iniziare il sabato precedente, e così sarà per il 2020, visto che il 6 gennaio cade proprio di lunedì. I saldi, da prassi, durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data di inizio deve essere esposto un cartello ben visibile dall'esterno che annunci l'effettuazione dei saldi.

La Regione ha sottolineato, anche alla luce di iniziative di "pre-saldo" contro cui molti commercianti spesso si sono scagliati, che nei 40 giorni precedenti ai saldi non possono essere effettuate vendite promozionali che riguardano abbigliamento, calzatura, biancheria intima, accessori. Dal 25 novembre, dunque, in Liguria non possono esserte effettuate vendite promozionali, anche se in alcuni casi si verificano ugualmente, soprattutto quando si tratta di grandi catene internazionali.

Ferme restando le disposizioni di legge, dunque, in Liguria si potrà iniziare a dare la caccia a sconti e occasioni da sabato 4 gennaio.