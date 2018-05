Il Porto Antico saluta la ruota panoramica. Dopo circa sei mesi di servizio sono infatti iniziate le operazioni di smontaggio a Calata Gadda per fare posto all'Arena del Mare e ai concerti estivi. Probabilmente sarà solo un arrivederci per un'attrazione che ha fatto innamorare i genovesi e che, dopo la proroga di fine febbraio, sarebbe dovuta rimanere in funzione fino al 31 maggio.

Chiusura anticipata per ragioni tempistiche domenica 6 maggio, giorno in cui sono andate in scena le ultime corse per i turisti presenti al Porto Antico e per tutti i genovesi "ritardatari".