Dalla regina Elisabetta all'arrivo di Meghan, il Royal Wedding è "zeneise"

Cos’hanno in comune un programma come l’Isola dei Famosi e il Royal Wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle? Apparentemente niente, sino a quando non ci mette lo zampino Guido Gargioni, artefice di esilaranti video in dialetto postati sulla sua pagina Facebook e condivisi da centinaia di persone.

Questa volta il giovane doppiatore genovese ha voluto rendere omaggio alle nozze più attese dell’anno, quelle tra il secondogenito di Carlo e nipote della regina Elisabetta e la bellissima attrice americana protagonista di “Suits”. E così, dopo l’ormai celebre litigata tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger su come fare il pesto, sulla pagina di Gargioni sono comparsi due video: nel primo protagonisti sono una regina Elisabetta decisamente di cattivo umore, costretta a partecipare al matrimonio nonostante il caos della giornata a i 92 anni sulle spalle e accompagnata dall’onnipresente e rassegnato Filippo.

Il secondo, invece, riprende l’entrata in chiesa di Meghan Markle. Che sotto il velo ricamato e il sorriso nasconde una discreta ansia per il grande passo che sta per compiere, soprattutto quando scopre che Harry potrebbe avere una cosa in comune con il padre Carlo e il fratello William: la perdita di capelli.

«Ripetiti in testa: ha i capelli, ha i capelli, ha i capelli», scandisce Meghan in zeneise mentre percorre la navata, prima di dare un’occhiata a paggetti e piccole damigelle e abbandonarsi a un’altra riflessione: «Anche tutti ‘sti fanti, non si penseranno mica che li faccia anche io: uno basta e avanza».

I due video hanno inevitabilmente totalizzato migliaia di like e condivisioni, complice anche la “febbre” da Royal Wedding degli ultimi giorni. E chissà che non capitino anche sotto gli occhi dei reali d’Inghilterra, nel vastissimo universo dei social network…