Superenalotto: 5 da 61mila euro a Riva Trigoso

Jackpot sfiorato per un giocatore di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, che grazie a un 5 ha centrato un premio da 61mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Tabaccheria Minerva, in via Giacomo Balbi 24.

Nell'estrazione del 30 aprile 2018 sono stati in due a mettere a segno un 5. I numeri dell'estrazione sono: 6, 10, 26, 47, 60, 75 Jolly 78, SuperStar 29. Ben 561 coloro che hanno messo a segno un 4, aggiudicandosi 225,43 euro.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 29,1 milioni. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta lo scorso 17 aprile, con 130,2 milioni di euro finiti a Caltanissetta, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato. Prossima estrazione giovedì 3 maggio 2018.