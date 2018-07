Risate & Risotti, sorelle genovesi prime al contest di cucina

Marta e Bianca nella vita non fanno le cuoche, ma a quanto pare fra i fornelli se la cavano piuttosto bene. Le due sorelle genovesi, la prima medico specialista in anestesia del Gaslini e la più giovane ingegnere e insegnante in un professionale, si sono classificate al primo posto al Contest Rice Food Blogger "Chef Giuseppina Carboni", in occasione del gran finale di "Risate & Risotti 2018", che si è svolto sabato 14 luglio al Vittoria Restaurant di Atessa (Chieti).

Le 5 finaliste Angela Simonelli, Tamara Cinciripini, Federica Gianelli, Marta&Bianca Berti e Raffaella Fenoglio si sono contese il titolo di Rice Food Blogger "Chef Giuseppina Carboni" 2018, scontrandosi ai fornelli con le temutissime mistery box realizzate dallo chef Gregori Nalon. A giudicare le prove, la giuria composta dal patron della manifestazione Luca Puzzuoli, oltre agli chef Massimiliano Mandozzi, Santino Strizzi, Gregori Nalon, Stefano De Iuliis, Titti Dell'Erba, Jolanda Ferrara, Gino Stanghellini, Cristiana Curri, Ilaria Bertinelli e Alba Simigliani.

Per il Contest Rice Food Blogger "Chef Giuseppina Carboni" si sono classificate prime Marta & Bianca Berti (Liguria), secondo posto per Raffaella Fenoglio (Liguria), terzo gradino del podio per Federica Gianelli (Lombardia) quarto per Angela Simonelli (Toscana), quinta classificata Tamara Cinciripini (Marche). Alle vincitrici sono stati consegnati i premi degli sponsor, tra cui la tanto ambita gallina in legno della Bottega Michelangeli di Orvieto, la possibilità di pubblicare un libro di ricette edito dalla Tipografia Ceccarelli, l'organizzazione di un cooking show a Tutto Food Milano insieme allo chef Gregori Nalon offerto da Noriberica e una casseruola di Le Creuset. Infine un corso di cucina nella splendida cornice del Campus Etoile Academy di Rossano Boscolo a Tuscania.

La manifestazione si è articolata in 12 tappe che hanno interessato sei regioni (Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna). Tre, i cooking show, una la realizzazione del libro "Food Blogger in Viaggio" di Ilaria Bertinelli. Tre, le presentazioni del libro al Caseificio della Musica di Parma, alla Scuola Alberghiera di Agerola e alla Scuola Alberghiera di Vairano Patenora. Trenta, gli chef coinvolti nelle tappe del tour, 118 i food blogger iscritti al contest, 110 gli chef segnalati per il Premio "Chef del Risotto".