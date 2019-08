Rinnovo del direttivo Cipas, il nuovo presidente viene dalla Croce Verde Busallese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Ieri pomeriggio si sono riunite in assemblea straordinaria tutte le associazioni aderenti al CIPAS - Consorzio Italiano Pubblico Assistenze - per il rinnovo delle cariche sociali. Dopo ampia e costruttiva discussione, i soci hanno eletto il nuovo consiglio direttivo, così composto: Presidente: Giuseppe Coniglio Vicepresidente: Avv. Francesco Lima Consiglieri: Avv. Andrea Frau, Francesco Fracchiolla, Luciano Siani.

Ecco le prime considerazioni del neo eletto Presidente Coniglio: "Il mio primo pensiero è per il Presidente uscente Antonio Pizzolla, che con grande sacrificio e senso di appartenenza ha condotto per tanti anni la nostra organizzazione CIPAS: a lui il mio grazie e quello di tutto il Consiglio che mi onoro di presiedere. Non dimentico certo la sua cordialità e disponibilità quando nei primi mesi del 2017 mi rivolsi a Lui come responsabile della Croce Verde Busallese e mi fu risposto che “le porte del CIPAS sono aperte a tutti”. Oggi sono onorato di esserne diventato Presidente. Ringrazio l’assemblea che ha creduto in me, dandomi mandato di gestire il nostro CIPAS. La mia Presidenza sarà incentrata sulla coesione e unità di tutte le associazioni aderenti, siano esse Pubbliche Assistenze oppure Misericordie: questo sarà il principio per affrontare le sfide che ci attendono. Il mondo del volontariato in questo momento è messo a dura prova, non solo dalla Riforma del Terzo Settore, ma anche dalle nuove modalità che andranno a modificare l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario. Riteniamo che il CIPAS non debba sentirsi secondo a nessuno, ma affrontare questa delicata fase di cambiamento epocale con determinazione e coerenza, assieme alle altre due grandi associazioni presenti sul territorio ligure, firmatarie come noi delle convenzioni, ANPAS e Croce Rossa Italiana, ricordandoci tutti che, anche se con colori diversi, abbiamo un unico ideale: l’essere volontario. Noi siamo piccoli, ma uniti abbiamo una grande forza. L’Assemblea di ieri ne è la dimostrazione. Consentitemi un ulteriore ringraziamento alla mia associazione di appartenenza, la Pubblica Assistenza Croce Verde Busallese perché se oggi sono Presidente CIPAS lo devo anche ai volontari e al Consiglio Direttivo, per il grande lavoro svolto insieme in questi anni e per il sostegno che non mi hanno mai fatto mancare."