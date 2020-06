Rina, per la prima volta nella storia la certificazione di una nave in streaming

In tempi di coronavirus e distanziamento sociale, anche il Rina si adopera per portare a termine le sue ispezioni senza rischio. E per la prima volta nella storia, le ispezioni per poter convalidare la certificazione statutaria e quella di classe di una nave, entrambe obbligatorie per poter navigare, sono state compiute in remoto.

Il Rina ha sfruttato la sua tecnologia in live streaming, portando a termine con successo le verifiche necessarie sulla porta rinfuse Cielo di Gaspesie di proprietà del Gruppo d'Amico e, con il benestare dell’Autorità di bandiera della Liberia, ha convalidato i certificati alla nave.

La Società di Classifica ha verificato per conto del Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR) lo scafo e l’apparato motore. Inoltre, poiché la nave è soggetta al programma avanzato di ispezioni stabilito dal Codice Internazionale ESP, ha verificato, tramite ispezioni ravvicinate come richiesto dalla normativa, le casse di zavorra e le stive di carico, anche con l’utilizzo di droni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il metodo ha riscosso successo, epotrebbe essere presto adottato anche da altre autorità di bandiera: «Il settore dello shipping sta attraversando un cambiamento permanente. L'emergenza Covid-19 ha accelerato la già crescente domanda di servizi in remoto - ha confermato Paolo Moretti, amministratore delegato di Rina Services -Dall'inizio della pandemia, la richiesta di questo servizio è triplicata rispetto al periodo precedente. Grazie alla nostra app e alla tecnologia in live streaming, non solo si garantisce la sicurezza, ma anche si ottimizza il tempo impiegato per le ispezioni. Le tecnologie utilizzate in remoto raggiungono un livello di dettaglio superiore a quello dell'occhio umano e consentono agli specialisti di Rina terra di effettuare un'ispezione della nave ancora più accurata».