Righi, ripartono le spedizioni di GenovaCleaner: riempiti 14 sacchi di rifiuti

Un televisore, due pneumatici, un materasso, la carcassa di uno scooter: sono solo alcuni degli oggetti che i volontari di GenovaCleaner hanno trovato (e raccolto) al Righi.

Domenica 28 giugni i volontari sono partiti per una nuova spedizione, in forma ridotta causa situazione sanitaria legata al coronavirus, e per un’ora e mezza hanno battuto le alture della città in cerca di rifiuti.

Il risultato ha riempito 14 sacchi, cui si aggiungono gli ingombranti. E il lavoro dei Cleaner non è terminato, perché nei prossimi giorni si dedicheranno anche alle spiagge, la cui pulizia era stata rimandata proprio causa emergenza covid-19.