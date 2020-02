Mobili, materassi, carcasse di moto: GenovaCleaner ripulisce il Righi

Neppure il maltempo e la minaccia di pioggia scoraggiano i giovani (e meno giovani) di GenovaCleaner, l’associazione nata con la finalità di ripulire angoli più o meno nascosti di Genova da plastica e altri rifiuti. Domenica una cinquantina di volontari si sono dati appuntamento al Righi, per una spedizione che ha “fruttato” quasi 70 sacchi di spazzatura stracolmi e diversi ingombranti.

Il ritrovo era in via Costanzi alle 10, e da lì i volontari hanno iniziato a battere l’area del parco delle Mura. Tra loro anche alcune famiglie con bimbi al seguito, che hanno attivamente partecipato alla raccolta: oltre ai rifiuti “comuni”, i cleaner hanno individuato un divano, due carcasse di moto, tre lavatrici, 4 pneumatici, due reti e un materasso, sue transenne e un centinaio tra mobili e arredi, interi o a pezzi.

Alla spedizione ha collaborato anche Amiu, che ha portato via i sacchi pieni e che in questi giorni passerà con un apposito mezzo a ritirare gli ingombranti raggruppati in un posto designato. Prossima spedizione settimanale, domenica a Voltri: le coordinate, ancora da concordare, verranno condivise come sempre sulla pagina Facebook, seguita ormai da oltre 2600 persone.