Fase 2, il governo: «Dal 3 giugno riaprono tutte le Regioni»

Il Governo sembra avere ormai deciso: dal 3 giugno tutte le Regioni dovranno riaprire i confini, Lombardia compresa, e l’Italia tornerà a essere quella che era tre mesi fa, prima del lockdown e dell’esplodere della pandemia di coronavirus.

La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, non appena il ministro Boccia si sarà confrontato con ogni singolo governatore. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato dal canto suo venerdì che «i dati sul monitoraggio sono al momento incoraggianti. La responsabilità degli italiani sta portando a questi risultati. Continuiamo sulla strada intrapresa con attenzione, gradualità e cautela». Confini riaperti, dunque, sempre rispettando quelle norme di sicurezza indispensabili per prevenire il contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfatto del risultato del monitoraggio il governatore ligure, Giovanni Toti: «I dati di oggi ci confermano che la pandemia continua a mollare la sua presa in Liguria - ha spiegato venerdì - E lo dimostrano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: nella prima settimana di maggio abbiamo registrato tra 40 e 50 ricoveri giornalieri, nell’ultima settimana la media è scesa tra 1 e 4. Servono regole, prudenza e buonsenso per fare in modo che i dati continuino a migliorare, non dobbiamo mollare adesso che la Liguria sta finalmente ripartendo».