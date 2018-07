«Come prima, meglio di prima»: il Parco Avventura di Righi riapre dopo l'incendio

«Come prima, meglio di prima»: con queste parole i gestori del Parco Avventura di Righi inaugurano la riapertura dell'attività dopo l'incendio della notte tra il 15 e il 16 luglio 2018.

Le fiamme avevano bruciato la casetta dell'accoglienza con 120 caschetti, il registratore di cassa, il frigorifero e altri oggetti, compromettendo anche due alberi e il tratto finale di uno dei percorsi.

E, in tempo record, il parco è stato riaperto sabato mattina per la gioia di grandi e piccini, con la "Festa degli alberi". Gli ingredienti giusti per la riapertura? Non solo caschi e attrezzature nuove di zecca, ma anche la grande generosità e solidarietà della popolazione che ha aiutato la struttura a riaprire.

Nell'ambito della festa, spettacolo di magia e bolle di sapone giganti, torta donata dalla pasticceria Tabatù, e alberi regalati da Vertical Green che tutti i bambini presenti hanno potuto innaffiare. È stata inoltre creata una struttura su cui sono state appese tutte le letterine e i disegni mandati dai piccoli fruitori del parco.