Fase 2, Toti sulla riapertura tra regioni: «Probabile dal primo giugno»

La Liguria riapre dal 18 maggio, ma la “libera circolazione” - confermata anche dall’ordinanza di domenica 10 maggio - resta concessa, appunto, nei limiti regionali. Ancora non c’è, infatti, il via libera agli spostamenti tra regioni, anche se il governatore ligure Giovanni Toti ha fatto chiaramente capire che «prima è meglio è», soprattutto per il rilancio del turismo. La speranza del governatore ligure è che, ufficializzata la partenza della stagione balneare, a rilanciare la regione siano proprio le spiagge e il turismo di prossimità.

«Sulla riapertura della mobilità interregionale il ministro Boccia ci ha detto “prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione”, certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno», ha quindi detto Toti a Radio 24 martedì mattina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Dovremo aspettare ancora un po’ per la mobilità tra Regioni - aveva detto lunedì sera - ma in Liguria ci si potrà muovere senza problemi. Questo ovviamente se si continuerà a fare ciò che si è fatto bene sino a ora, e dunque usare la mascherina quando si è vicini ad altre persone, evitare affollamenti e assembramenti e usare tutte le precauzioni».