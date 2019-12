Recco, in 105 per il tuffo invernale: la più giovane ha due anni

È stato un cimento da record, quello che domenica pomeriggio è andato in scena a Recco: in una giornata limpida e soleggiata, ma in cui le temperature si sono radicalmente abbassate rispetto alla settimana scorsa, ben 105 persone hanno voluto partecipare all’ormai tradizionale tuffo invernale.

L’ottava edizione del cimento di Recco è stata organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune. A dare il via all’evento il vicesindaco, Carlo Gandolfo, che ha anche assistito alle premiazioni.

I riconoscimenti sono stati consegnati ai partecipanti più giovani - i fratellini Amalia e Leonardo, rispettivamente di 2 e 4 anni - ai più anziani, Arge Budicin del 1930 e Arturo Starracino del 1944, a Stefano Canessa, da Barcellona, il tuffatore arrivato da più lontano, e ai volontari della Croce Verde di Recco come gruppo numeroso.

Ad accompagnare il tuffo, la Filarmonia Rossini, che si è occupata della colonna sonora.