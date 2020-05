Rapallo, riapre la funivia per il Santuario di Montallegro

È una delle attrazioni più frequentate di Rapallo dopo le spiagge, e sabato 23 maggio ha riaperto i battenti: la funivia che porta al Santuario di Montallegro è tornata in servizio, dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti al lockdown da coronavirus.

A confermare la riapertura è stato il sindaco Carlo Bagnasco, che ha sottolineato che «la riapertura è avvenuta in rispetto delle indicazioni riportate nel protocollo di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19».

Rapallo, così come gran parte del Tigullio, sta dunque lavorando alla ripresa del turismo in attesa della riapertura dei confini regionali, fissata al 3 giugno. Nel weekend, il primo dopo la fine del lockdown, moltissime persone hanno scelto il Tigullio e in generale le riviere per godersi l’estate anticipata, anche se le spiagge restano chiuse per la tintarella: possibile solo fare il bagno e in certi casi passeggiare, ma posare l’asciugamano resta vietato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica il sindaco Bagnasco ha partecipato a un progetto di Genova Liguria Film Commission, un video promozionale intitolato “Liguria che riparte, di corsa” in cui allo sport si uniscono i prodotti tipici del territorio.