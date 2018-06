Rapallo, alberi e piante nel parco per ricordare gli amici a quattro zampe

Un’area verde e dei semi per ricordare gli amici a quattro zampe e generare “nuova vita”: è l’iniziativa approvata dal Comune di Rapallo per consentire a chi ha perso l’amato animale domestico di rendergli omaggio deponendo le sue ceneri in un’area apposita, dove crescerà un nuovo albero.

Il progetto, promosso da un’azienda di onoranze funebri locale, prevede che le ceneri del quattro zampe vengano riposte in un’urna biodegradabile che verrà consegnata ai proprietari, che potranno riporla in un terreno pubblico specifico, già individuato negli spazi verdi vicini all’area cani del parco Casale che un tempo ospitavano il “percorso vita”, ora in disuso.

Con l’urna verranno consegnati i semi o un’essenza arborea, che le famiglie potranno interrare con l’urna o piantumarvi sopra: lastre marmoree o targhette poste ai piedi dell’albero ricorderanno il nome dell’animale.

«Questa iniziativa risponde ad un bisogno già espresso più volte dai proprietari di animali d’affezione desiderosi di ricordare in modo decoroso i loro amici che non ci sono più - sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco - In questo modo si crea un legame di continuità tra uomo e animale che va oltre la vita terrena e contribuisce a generare nuova vita. Rapallo, in questo modo, si conferma una città sensibile alle politiche animali e alle esigenze degli amici a quattro zampe e dei numerosi cittadini rapallesi che possiedono un animale domestico».