Acque non conformi, stop ai bagni in alcuni litorali liguri

Continuano i campionamenti di Arpal lungo la costa ligure per verificare lo stato delle acque che in queste settimane si stanno popolando di bagnanti.

Le ultime analisi hanno dato esito favorevole per il campione prelevato nel punto "Spiaggia Ghiaia", nel comune di Santa Margherita Ligure che, dunque, torna conforme. Altri siti , sui 380 in cui è suddiviso il litorale ligure per la stagione balneare 2020, sono però risultati non conformi.

A giovedì 18 giugno 369 risultano conformi, mentre per due tratti i interni al porto di Rapallo vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione, come da ordinanza sindacale che riguarda la zona denominata “Castello di Rapallo”.

Altri nove sono non conformi: Molo Faro Verde (Arenzano, Genova), Foce Torrente Nervia e Spiaggia Libera Camporosso (Camporosso, Imperia), Molo Cavour (Diano Marina, Imperia), Borgo Prino Molo parallelo alla costa, Borgo Prino Isola Centrale, Foce Torrente Prino (Imperia), Tellaro (Lerici), Banca (Riomaggiore).