Nuova area giochi al Chiappeto, ultimi giorni per sostenere don Fiscer

Manca poco, in tutti i sensi: meno di 500 euro per raggiungere l'obiettivo di tremila euro e meno di due settimane per partecipare alla raccolta fondi, che terminerà il 15 luglio 2018. L'iniziativa è di don Roberto Fiscer, che, insieme a fedeli e volontari, si è rimboccato le mani in prima persona per ristrutturare l'area giochi per i bambini della parrocchia del Chiappeto in via Minoretti a Borgoratti.

Così recita l'invito a dare un contributo sul sito retedeldono.it. «Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, ora in ghiaia, con materiali in gomma antitrauma, il restauro di alcuni giochi e arredi presenti, la sostituzuione di giochi e arredi non più idonei e sicuri, l'inserimento di un nuovo gazebo per ampliare l'area dedicata ai genitori. L'obiettivo è quello di realizzare un'area giochi pulita e sicura per il bene dei tanti bambini che la frequentano. L'impegno economico è importante ma confidiamo nella generosità della gente! I lavori di preparazione dell'area, grazie al volontariato, sono iniziati ma abbiamo bisogno del sostegno economico».

Per partecipare alla raccolta fondi bisogna andare sul sito rete del dono all'indirizzo https://www.retedeldono.it/it/progetti/parrocchia-ss.-annunziata-del-chiappeto/unarea-bimbi-tutta-nuova.