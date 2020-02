Raccolta fondi per l'acquisto di una vettura attrezzata per disabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

A.P.I.CI ( Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani) si è costituita nel 1996 da un gruppo di persone che volevano promuovere un'associazione di carattere nazionale attenta ai bisogni nascenti dal territorio, sempre al fianco dei cittadini più deboli. Un lavoro costante e un serio impegno da parte di molti volontari, ha permesso di promuovere progetti e azioni di solidarietà sociale, divenendo un punto di riferimento per i cittadini anziani e disabili. Apici Genova ha deciso di incrementare ulteriormente l'attività sul territorio, attraverso l'acquisto di un veicolo attrezzato per persone disabili. Molti volontari si prodigano tutti i giorni, mettendo a disposizione le loro auto private per l'accompagnamento ma in alcuni casi, molti disabili non possono accedere ad una normale autovettura.

Nasce così il progetto "Un cuore a quattro ruote" per l'acquisto di un mezzo attrezzato, con elevatore omologato per il trasporto di sedie a rotelle. Partecipare è davvero semplice e alla portata di tutti. Collegandosi alla nostra pagina facebook troverete il link tramite il quale è possibile accedere alla pagina della raccolta fondi. Potrete liberamente decidere quale cifra donare, utilizzando una carta prepagata oppure una carta di credito. Non possedete una carta prepagata? Nessun problema. Passando nei nostri uffici e lasciando il vostro contributo, inseriremo noi la cifra insieme a quella di tutti gli altri. Un piccolo ma enorme gesto di generosità che sarà capace di donare un sorriso a molti.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e parteciperanno nel loro piccolo e diffondendo la nostra campagna, anche con una semplice condivisione. Per ulteriori informazioni: A.P.I.CI - Sede di Genova Tel. 010.302.4345 - 338.587.7021 indirizzo e-mail: info@associazioneinvalidi.org