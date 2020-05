La Questura di Genova saluta la dirigente Delia Bucarelli

La Questura di Genova saluta la dottoressa Delia Bucarelli, sino a oggi Capo di Gabinetto nella sede di via Diaz.

Bucarelli, 52 anni, andrà a ricoprire l’incarico di Vicario del questore di Bergamo. Uscita dall’Istituto Superiore di Polizia nel 1991, ha iniziato giovanissima a Genova, dove è stata impiegata come funzionario di turno alle volanti.

Ha proseguito la sua formazione presso la Divisione Amministrativa e Sociale ricoprendo il ruolo di vicedirigente, assegnata poi al comando del Commissariato Foce ed in seguito a quello di Pré e di Cornigliano dove si è distinta per come ha affrontato rispettivamente il fenomeno della microcriminalità nel centro storico e delle bande giovanili sudamericane.

A completamento della sua formazione non potevano mancare l’Ufficio Personale e, dopo la promozione a Primo Dirigente, anche la dirigenza dell’U.P.G., del Commissariato Centro e dell’Ufficio Immigrazione.

Dopo una parentesi nel 2011 come vice Capo di Gabinetto, è ritornata nel 2018, questa volta come Capo: «Tra i consueti giri di valzer dei dirigenti a cui noi poliziotti siamo ormai abituati - fanno sapere dalla Questura di Genova - quello che accompagnerà la dottoressa a Bergamo, lascia nei nostri cuori un sentimento misto di orgoglio e di preannunciata nostalgia».