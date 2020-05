Quarantena e ansia, lo studio di Unige: chi ha vissuto in spazi piccoli ha sofferto di più

Un italiano su quattro ha sofferto di sintomi ansiosi significativi durante il periodo di lockdown: a confermarlo è uno studio condotto dall’Università di Genova e dal Politecnico di Milano, che ha preso in considerazione le condizioni abitative e il legame con il disagio psico-fisico sperimentato in quarantena.

Stando ai dati raccolti dagli esperti, i sintomi ansiosi sono più ricorrenti se la quarantena è stata trascorsa in una casa di superficie inferiore a 60 mq: il 14% contro l'8,5% di chi non li ha. Dal sondaggio effettuato su quasi 10mila persone è emersa anche una forte relazione tra sintomi depressivi marcati e abitazioni con scarsa illuminazione naturale, basso comfort acustico e termo-igrometrico, locali diurni caratterizzati da un numero limitato di “soft qualities” come opere d'arte o elementi verdi, e infine locali che non garantiscono un'adeguata privacy durante i sempre più numerosi momenti lavorativi di connessione telefonica e video.

Il 34% di chi ha avuto sintomi depressivi ha confermato di avere trascorso il lockdown in una casa con queste caratteristiche. I risultati delle analisi condotte dimostrano inoltre che chi abita in case con queste qualità indoor scarse corre un rischio due volte maggiore di manifestare sintomi di depressione moderata/severa rispetto a chi ha case più luminose e di qualità.

Anche balconi, terrazzi e logge giocano un ruolo importante, come dimostra il fatto che il 37% di chi ha sintomi ansiosi e depressivi non ne dispone. E anche la vista dalle finestre ha un peso rilevante: risulta più sintomatico chi affaccia su spazi outdoor di scarsa qualità, sia verdi, quali terreni incolti o spazi di risulta, sia costruiti, come parcheggi, strade o capannoni (28% dei casi contro il 17% degli asintomatici).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dello studio è stato anche chiesto come l'ambiente domestico abbia influito sulle loro performance di lavoro o di studio: il 31,2% ha dichiarato che sono state sensibilmente peggiorate dal "nuovo" ambiente. Uno studio importante, dunque, anche per riconsiderare la qualità abitativa e la struttura delle case: flessibilità, igiene e resilienza, oltre che versatilità, saranno importanti che consentire di trasformare gli ambienti di casa in spazi lavorativi accoglienti e funzionali che assicurino anche il benessere psicofisico di chi li abita.