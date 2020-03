Coronavirus, in Liguria la curva del contagio non scende: quasi 1.700 casi

Continuano a crescere i numeri del contagio da coronavirus in Liguria, e la giornata di lunedì supera quella di domenica diventando la peggiore dall’inizio dell’emergenza: 1.693 casi positivi, 215 più del giorno precedente, e 41 decessi, che portano il totale a 212.

Se in Italia si registra una flessione della curva, insomma, la nostra regione affronta il momento più complesso e delicato: 894 persone ricoverate in ospedale, 138 in terapia intensiva, mentre 657 persone si stanno curando a casa. L’aumento, in questo caso (176 in più) è però un segnale positivo: «Vuol dire che la nostra medicina territoriale sta funzionando», ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti. Tra le altre notizie positive ci sono l’aumento dei guariti, 142 (13 in più), persone che restano positive, e dunque contagiose, ma che non presentano più sintomi.

«Come era previsto il contagio continua a crescere nella nostra Regione - ha detto Toti - Nelle curve che ci ha mostrato il dottor Filippo Ansaldi di Alisa, la curva di degenza dei nostri pazienti sta lievemente flettendo, e può essere letto come un segno positivo, i primi segnali di un'inversione di tendenza che si consoliderà ci auguriamo tutti nei giorni della settimana».

La nave ospedale entra in funzione, aumentano i posti letto. Atteso carico di mascherine

Alla luce dell’aumento dei numeri, la riorganizzazione del sistema sanitario regionale procede: aumentano i posti letto stanno aumentando, con altre strutture in funzione sia per le cure a bassa intensità sia per ricovero di persone convalescenti o in quarantena, come la rsa per anziani Sereni Orizzonti, a Sestri Ponente, che conta su 70 posti letto, e la nave ospedale Gnv Splendid, che lunedì pomeriggio ha accolto i primi 4 pazienti trasferiti dal Galliera e nei prossimi giorni ne accoglierà altri sino ad arrivare a 25, primo modulo.

In caso di necessità, la nave può arrivare a ospitare sino a 400 persone: al suo interno un team composto da 6 medici, 12 operatori socio-sanitari, 15 infermieri, 2 psicologi e 2 fisioterapisti, coordinati dal direttore del pronto soccorso del Galliera, Paolo Cremonesi.

«Per quanto riguarda le mascherine, in Cina e negli Usa stanno finalizzando gli ordini di Regione Liguria, sia per le Fpp2 sia per le mascherine chirurgiche che arriveranno già mercoledì in numero importante - ha aggiunto Toti - La protezione civile sta organizzando una distribuzione con i sindaci. Già 40.000 sono state distribuite dalla Protezione civile al sistema dei sindaci e contiamo di arrivare a 4 milioni nel giro della prossima settimana».

«Da martedì pomeriggio sarà attiva la struttura di Cairo Montenotte - ha aggiunto l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - Continueremo questa settimana la distribuzione delle mascherine a tutti i comuni. Ho detto ai sindaci che non appena arriverà il materiale della filiera ligure delle mascherine sarà nostra cura con segnarle ai primi cittadini che si faranno carico della distribuzione a tutta la filiera dei servizi pubblici locali».

Coronavirus, tamponi e test in aumento

Come già annunciato, l’intenzione della Regione è aumentare il numero di tamponi e test sierologici effettuati sulla popolazione per contenere il contagio. Altri 3 laboratori sono pronti a iniziare a processare i test, dando la precedenza al personale sanitario e agli ospiti delle residenze protette per gli anziani. Proprio le rsa stanno diventando i focolai più pericolosi: il virus, qui, colpisce la fascia di popolazione più fragile, e la vicinanza quotidiana favorisce il diffondersi del contagio.

L’ospedale San Martino, intanto, ha ricevuto lunedì in regalo da una cittadina cinese 720 kit per un nuovo test veloce che si esegue facendo una puntura su un dito, e che consente di avere il risultato in un quarto d'ora.

«Stiamo cercando di implementare il percorso diagnostico per potenziare i laboratori con tutta la rete del professor Icardi, che sta diventando più ricca - ha detto il dottor Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione Alisa - L’obiettivo è quello di implementare il numero dei test che possiamo eseguire. Un’azione sinergica per proteggere anche gli ospiti delle rsa dove sarà garantita la diagnostica sierologica, test nuovi sul mercato con cui pensiamo anche di iniziare a saggiare la popolazione degli operatori sanitari che sono i più esposti».

La Liguria "sblocca" il Remdesivir. Bassetti: «Testeremo l'Avigan»

Sul fronte terapie, l'assessore alla Sanità, Sonia Viale, ha annunciato lo sblocco della sperimetazione del Remdesivir, il farmaco anti-ebola utilizzato con successo per la cura del coronavirus, mentre l'infettivologo Matteo Bassetti, a capo della clinica di Malattie Infettive del San Martino, ha annunciato che verrà sperimentato anche l'Avigan, il farmaco giapponese di cui tanto si è parlato nelle ultime ore per la presunta efficacia sull'infezione da covid-19.

Costa Luminosa, proseguono le operazioni di sbarco e trasferimento

Massiccio, inoltre, lo sforzo per favorire gli sbarchi e i rientri dei passeggeri della Costa Luminosa, la nave da crociera che da sabato stazione nel porto di Savona.

«Abbiamo accompagnato gli italiani della nave Costa Luminosa nelle loro abitazioni e stiamo proseguendo in questo difficile percorso che ci porterà nella giornata di martedì ad avere sulla nave 100 persone sane e asintomatiche - ha detto Giampedrone - Abbiamo messo grande attenzione su questa nave per salvaguardare la nostra sanità, molto sensibile soprattutto a ponente. Ci siamo impegnati al massimo affinché tutti i positivi sul territorio ligure possano fare ritorno nelle loro abitazioni o fare scalo in due strutture in Toscana o nel Lazio e poi attendere i voli che potranno portarli a casa».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo ribadito alla Protezione Civile la necessità che i malati di quella nave non vadano ad affaticare ancora di più il nostro sistema sanitario che rischierebbe altrimenti di andare "sott'acqua" - ha aggiunto Toti - Dobbiamo continuare a mantenere in modo rigoroso e consapevole la distanza sociale che le nuove regole ci hanno imposto, da quello dipende la gestibilità del nostro sistema sanitario e la possibilità di offrire cure a tutti».