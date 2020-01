Maxi discarica a cielo aperto a Begato, la missione dei giovani volontari: «Ripuliamola insieme»

Una vera e propria chiamata alle armi lanciata dai volontari di Genova Cleaner, cui hanno risposto, oltre a tanti “privati”, anche i i giovani di Fridays for Future: domenica 2 febbraio sarà una giornata di pulizie sulle alture di Bolzaneto, in via Brocchi, da tempo trasformata in una discarica a cielo aperto.

L’iniziativa, firmata anche da The Black Bag e Trashteam - Save The River, è per le 9.45 davanti alla stazione della metro di Brin. Da lì verrà preso il bus 270, in partenza alle 10.04, per arrivare sino in via Brocchi. L’alternativa è 10.20 dal capolinea del 272, al parcheggio di via Brocchi.

«Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere almeno un centinaio di persone ma sappiamo che un tale numero è molto difficile da raggiungere. Chiediamo la partecipazione di più persone possibili», è stato l’appello dei giovani di GenovaCleaner, che all’attivo hanno già numerose spedizioni di pulizia, in primis ai Giardini di Plastica, e che a chi parteciperà forniranno guanti e pinze, pur chiedendo di portare anche la propria attrezzatura.

E osservando le condizioni in cui versa via Brocchi, è evidente il motivo per cui i ragazzi hanno chiesto quante più adesioni possibili: nell’area che circonda i palazzi il terreno è ricoperto di pezzi di plastica e altri materiali, innumerevoli sacchetti della spazzatura e parti di mobili ed elettrodomestici. Vere e proprie “stratificazioni” di rifiuti che vanno indietro nel tempo di parecchio, e che lasciano intuire come la zona sia abbandonata a se stessa da tempo.

A tre giorni dall’appuntamento, l’evento aveva già incassato numerose adesioni: la speranza è che il passaparola, accompagnato da un video più che eloquente, possa convincere sempre più persone a dedicare la domenica alla pulizia in compagnia.