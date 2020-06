Psa di Pra', cinque giornate di sciopero

Sciopero al Psa di Pra’: i lavoratori del porto genovese hanno indetto cinque giornate di protesta per manifestare contro “le continue e unilaterali forzature effettuate ultimamente dall'azienda”.

La protesta, dichiarata dall'rsu, riguarderà tutti i lavoratori nella prima e nell'ultima ora del turno nelle giornate comprese tra il 15 e il 20 giugno. Le organizzazioni sindacali prendono posizione contro la decisione del terminal di mettere domenica scorsa, in ferie forzate i lavoratori in assenza di navi o treni merci in arrivo, e contro quella, comunicata mercoldì, di sottrarre minuti di salario - circa 14 a turno - di anticipare l'ingresso dei lavoratori negli spogliatoi per evitare assembramenti nei momenti del cambio turno in rispetto della normativa anti-contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Si tratta di scelte pretestuose per dimostrare una crisi che tuttavia non c'è - fanno sapere i sindacati - La riduzione del numero dei container è un dato oggettivo ma non è tale da giustificare questo tipo di scelte».