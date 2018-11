A La Prova del Cuoco, lo chef ligure Alessandro Dentone

Lunedì a La Prova del Cuoco si inizierà parlando di cipolle con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma, che preparerà un invitante tortino di baccalà con cipolla, patate e mozzarella.

Con lei, l’agronoma Stefania La Badessa da Vibo Valentia e il nutrizionista Marco Missaglia da Lecco sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo ortaggio.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef ligure Alessandro Dentone e lo chef bolognese Silvano Librenti, si sfideranno nella rivisitazione di un classico della cucina emiliana: tagliatelle al ragù.

Per la rubrica “Cucina mia”, lo chef romano Fabio Campoli cucinerà un piatto delicato e gustoso: pasta ceci e gamberi.

Spazio anche alla creatività della chef mantovana Clara Zani che preparerà un classico dolce della tradizione mantovana: la sbrisolona.

Prima “manche” per i nuovi protagonisti de La Prova del Cuoco: i concorrenti Caterina Girotti da Macerata e Maria Bonaria Orsolina da Oristano se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Riccardo Facchini da Bologna e Ginevra Antonini da Roma.

A giudicarli lo chef “stellato” Igles Corelli, l’esperta gastronomica Paola Gula e - “giurato per un giorno” – il Presidente della Coldiretti: Ettore Prandini.

Nel corso della puntata, prima tappa umbra delle “escursioni gastronomiche” di Andrea Lo Cicero, che - per l’intera settimana - andrà alla scoperta della “ricette del fiume”: Il viaggio inizia con un piatto tipico della cucina umbra: Piccione ripieno con lenticchie.

Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato Comunale di P.za XXIV Maggio” di Milano.