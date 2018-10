Controlli straordinari a Principe, 46 persone identificate

Polizia e Guardia di Finanza unite contro il crimine. Mercoledì 24 ottobre, gli agenti del commissariato Pre' e quelli del Reparto Prevenzioni Crimine assieme alla Polfer e a due unità Cinofile della Guardia di Finanza, hanno messo al setaccio l'area intorno alla stazione di Principe.

I residenti da tempo segnalano fenomeni di degrado urbano e la presenza di persone che bivaccano e spacciano o assumono stupefacenti.

In totale sono state fermate e identificate 46 persone di cui 28 extracomunitari. Tra questi, due sono stati sanzionati per il possesso di sostanza stupefacente e due, non in regola col permesso di soggiorno, sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione per gli accertamenti.

Al seguito deglil agenti anche i verificatori di AMT che in un pomeriggio hanno elevato 35 contravvenzioni.