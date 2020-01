Fiocco rosa in Liguria: le prime nate del 2020 sono tutte femmine

È una femminuccia la prima nata del 2020 a Genova.

Il parto, svoltosi all'ospedale Gaslini, si è concluso poco dopo la mezzanotte, quando la piccola ha emesso il suo primo vagito, e sta bene, così come la mamma, emozionata e felice per la nascita della sua piccola e per il primato conquistato.

Seconda arrivata, un'altra bimba nata all'ospedale di Villa Scassi e poi, al San Martino, la piccola Margherita nata alle 00,28. Il San Martino fa sapere che nel 2019 sono stati gestiti 1.487 parti, 50 in più rispetto al 2018.

Fiocco rosa anche nelle altre province: a Savona è arrivata Luce, poi Kristel a Imperia e un'altra bimba alla Spezia.