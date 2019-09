Il documentario sul Morandi "43, il ponte spezzato" vince il premio internazionale PrixItalia

La tragedia del Morandi torna a far parlare di sè sulla scena internazionale: il documentario di Philippe Blanc sul crollo del ponte di Genova, dal titolo "43, Il ponte spezzato", andato in onda a Falò, e già vincitore del premio ATG per la categoria televisione, ha vinto anche il 71esimo PrixItalia per la categoria documentari.

Il Prixitalia è un concorso internazionale organizzato dalla Rai per programmi di qualità, radio, tv e internet provenienti da tutto il mondo.

«È un esempio eccezionale di film documentario contemporaneo. Il suo soggetto è un argomento di forte interesse pubblico, ma la sua impeccabile indagine giornalistica è anche brillantemente costruita come una storia che progressivamente si rivela», si legge nelle motivazioni della giuria.

«Il film - viene sottolineato - riesce a chiarire non solo le ragioni tecniche e politiche del disastro, ma anche a comunicare con forza il suo impatto emotivo attraverso interviste abilmente condotte e un’ispirata regia visiva».

Motivazioni della Giuria

«In una selezione particolarmente buona, la giuria ha ritenuto che “43. Il ponte spezzato“ rappresentasse un esempio eccezionale di film documentario contemporaneo. Il suo soggetto è un argomento di forte interesse pubblico, ma la sua impeccabile indagine giornalistica è anche brillantemente costruita come una storia che progressivamente si rivela.

Il film riesce a chiarire non solo le ragioni tecniche e politiche del disastro, ma anche a comunicare con forza il suo impatto emotivo attraverso interviste abilmente condotte e un’ispirata regia visiva.