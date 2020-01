Premio Ciampi 2020: riconoscimento speciale per Cristiano De Andrè

Assegnato a Cristiano De Andrè il premio speciale della giuria nell'ambito del Premio Ciampi, che il 19 gennaio 2020 celebrerà Piero Ciampi, cantautore e poeta scomparso 40 anni fa. Dopo un lungo oblio è diventato una delle figure-chiave non solo della musica, ma anche della cultura italiana contemporanea. Come da tradizione saranno poi premiati due poeti, uno italiano e uno straniero. Per il 2020 il riconoscimento andrà rispettivamente a Giulia Rusconi e al turco Haydar Ergulen.

L'edizione 2020 di questa importante manifestazione, che prenderà il via il 16 gennaio e si concluderà proprio nella giornata del 19 gennaio, è stata presentata a Livorno, città natale di Ciampi, ma coinvolgerà anche la città di Genova, anche grazie al riconoscimento e alla partecipazione di Cristiano De Andrè. La kermesse verrà infatti inaugurata il 16 gennaio presso Viadelcampo29rosso-La casa dei cantautori genovesi con la manifestazione "Piero Ciampi e Genova, un'affinità inevitabile", alla quale parteciperanno Gianfranco Reverberi, collaboratore artistico e grande amico di Ciampi, e Flavia Ferretti, una delle vincitrici del premio. De Andrè parteciperà anche al concerto finale di domenica sera (19 gennaio) al teatro Goldoni di Livorno, alle 20.45.

«Il concerto - si legge sul sito ufficiale della manifestazione - sarà anche l'occasione per rievocare un momento davvero speciale per il Premio Ciampi: il concerto di Fabrizio De Andrè nel 1997, in cui, fra le altre cose, Fabrizio parlò di Piero in modo straordinariamente efficace. Quella sera, sul palco con il padre, c'era anche Cristiano De Andrè. Cristiano, che sta conoscendo un momento davvero felice della propria carriera, salirà sul palco del Teatro Goldoni per un'esibizione in chiave acustica. Per l'occasione riceverà il Premio Speciale della Giuria».