Altre chiusure per i caselli di Pegli e Pra': ponente soffocato dal traffico

Ancora una mattinata di traffico e code sul nodo autostradale genovese, con chiusure di caselli e conseguente circolazione paralizzata nel ponente genovese, in particolare da Voltri a Sestri Ponente.

Dalle 6 di mercoledì 22 luglio sono stati infatti crisi i caselli di Pegli in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona, e quello di Pra’ in entrata verso Genova.

Sempre mercoledì mattina, in concomitanza con le chiusure, Pegli è stato riaperto in entrata verso Savona e in uscita per chi arriva da Genova, e Pra’ in uscita per chi proviene da Genova, ma le chiusure hanno mandato completamente in tilt il traffico.

Alle chiusure si aggiungono poi le “solite” code legate ai cantieri ancora aperti: in A7 code all’altezza del casello di Genova Ovest in direzione Milano, in A12 tra Lavagna e il bivio con la A7 sempre per lavori, in A10 tra il bivio con la A26 e Arenzano e tra Ovada e il bivio con la A26..

Restano inoltre chiuse in modalità continuativa i seguenti caselli:

-sulla A7 Serravalle-Genova, quello di Isola del Cantone, in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, quello di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, quella di Chiavari, in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 6:00 di mercoledì 22 luglio, quella di Rapallo, in entrata verso Livorno.