Portofino, dopo 14 anni torna il guardiano del Faro

Torna il guardiano del Faro di Portofino. Una figura storica che mancava ormai da 14 anni nel borgo del levante genovese.

Il nuovo guardiano del Faro

Il nuovo guardiano del Faro si chiama Paolo Bassignani, ha 58 anni e arriva da Villafranca in Lunigiana, comune in provincia di Massa Carrara. Questa mattina, mercoledì 30 maggio 2018, il sindaco Matteo Viacava insieme al vice Giorgio D’Alia e al Comandante del porto Massimiliano Bei, hanno siglato l’accordo che sancisce la permanenza dell’uomo all’interno di uno dei luoghi simbolo del borgo.

Figura che mancava dal 2004

Da quell’estate del 2004, da quando Roberto Racalbuto - finito in copertina anche su Panorama - aveva chiuso le due mandate della porta nessun altro aveva più mantenuto il presidio sulla scogliera più amata e romantica di Portofino. Romantica come la professione, il mestiere di guardiano del Faro. Celebre una foto degli anni ‘50 in cui Don Giussani, sacerdote e fondatore di Comunione e Liberazione, venne immortalato insieme ai propri ragazzi al Faro di Portofino.

Il commento del sindaco Viacava

«Un giorno speciale, un giorno importante - sorride Matteo Viacava, sindaco di Portofino - Una figura da noi tanto amata, quando eravamo bambini e da sempre protagonista di fiabe, storie e leggende. Oggi ritorna al suo posto. Tutta l’amministrazione comunale desidera rivolgere un grosso In bocca al lupo Paolo Bassignani, nuovo farista del Borgo».