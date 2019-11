Chef Cracco sbarca a Portofino: storico ristorante in gestione

Lo chef stellato Carlo Cracco, noto anche per le sue partecipazioni televisive come giudice di MasterChef e alla conduzione di Hell's Kitchen Italia, sbarca a Portofino.

Lo chef veneto, infatti, ha preso in gestione il "Pitosforo", storico ristorante affacciato sul porticciolo, come annunciato dal Comune di Portofino che ha voluto dare il benvenuto a Cracco con un messaggio: «Desidero rivolgere il più sentito benvenuto, da parte di tutta l’amministrazione comunale allo chef - ha dichiarato il sindaco Matteo Viacava - buon vento per questa nuova avventura tutta portofinese». Il primo cittadino ha poi aggiunto: «L’arrivo di una figura come quella di Carlo Cracco non può fare altro che portare prestigio ulteriore al nostro Borgo. Desidero ringraziare la proprietà, la famiglia Vinelli, per quanto fatto fino a questo momento».