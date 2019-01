Portofino: sui fondali anfore galliche del primo secolo

Scoperta sensazionale a Portofino grazie a Gabriele Succi ed Edoardo Sbaraini, due istruttori esperti della Rasta Divers. Proprio sotto villa Altachiara sono state rinvenute circa 15 anfore galliche risalenti al primo secolo dopo Cristo. Ieri la prima anfora é stata recuperata grazie allo Stas della Soprintendenza, il servizio tecnico di archeologia subacquea, con il responsabile Simon Luca Trigona.

Alle operazioni hanno preso parte anche i sommozzatori della Guardia costiera di Genova. A fare emergere il relitto di una nave, su cui erano trasportate le anfore, è stata la mareggiata di fine ottobre.

L'area marina di Portofino è molto battuta dai sub, per questo la scoperta ha una particolare eccezionalità. Per completare il recupero dei reperti è stata interdetta la navigazione in quel tratto di mare.