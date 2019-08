Portofino "capitale" degli acquisti online: d'estate domina l'e-commerce

È famosa per le boutique delle grandi firme che ogni estate accolgono turisti (anche vip) provenienti da ogni parte del mondo, ma a Portofino lo shopping si fa principalmente online.

Lo dimostra un recente studio di Amazon, che ha studiato le località di villeggiatura in cui ha effettuato più consegne tributando proprio al gioiello del Tigullio il primo posto. Al secondo posto si posiziona il borgo marino di Acciaroli, nel cuore del Cilento, mentre al terzo posto c’è l’Isola del Giglio: mete turistiche note per le bellezze naturali e il mare incantevole, ma anche per la location esclusiva e raccolta, che spinge molti turisti (così come i residenti) a sfruttare l’e-commerce per non rinunciare alle comodità e ai “vizi” della vita di tutti i giorni.

Scendendo nella classifica si trovano Marina di Strongoli, la zona di Zambrone e Cariati, in Calabria, e poi le isole Tremiti, Forte dei Marmi, Numana, località che sorge alle pendici meridionali del monte Conero, Tresnuraghes in Sardegna, San Felice Circeo nel Lazio e Rodi Garganico in Puglia. Chiudono le isole Eolie e Molveno sulle Dolomiti, l’unica località turistica montana presente in classifica.