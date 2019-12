"Ponti" e festività, ecco le date da segnare per il 2020

Dopo due anni in cui il calendario è stato propizio per ponti e feste, il 2020 si preannuncia un anno in cui le occasioni per prolungare riposo e vacanze saranno poche.

Il nuovo anno inizia, infatti, già con una “delusione”: il primo gennaio è un mercoledì. Magra consolazione il fatto che l’Epifania, il 6 gennaio, cada di lunedì, e dunque chi lo desidera può allungare di un giorno le feste natalizie. Un lato positivo, però, il 2020 ce l’ha: una sola festività cade di domenica, giorno già festivo, e cioè il primo Novembre.

Per il resto, parecchie ricorrenze disseminate nel mezzo della settimana, con qualche eccezione: ecco il dettaglio.

Ponti e festività 2020

1 Gennaio 2020, primo dell’anno: mercoledì

6 Gennaio, Epifania: lunedì

Pasqua 2020: domenica 12 aprile

Pasquetta: lunedì 13 aprile

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione: sabato

1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori: venerdì

2 Giugno 2020, Festa della Repubblica: martedì

24 giugno 2020, San Giovanni Battista, patrono di Genova: mercoledì

15 Agosto 2020, Ferragosto: sabato

1 Novembre 2020, Tutti i santi: domenica

8 Dicembre 2020, Immacolata: martedì

25 Dicembre 2020, Natale: venerdì

26 Dicembre 2020, Santo Stefano: sabato

31 Dicembre 2020, San Silvestro: giovedì