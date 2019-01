Ponti e feste 2019, i giorni da segnalare in calendario

Con l’inizio del nuovo anno, è arrivato il momento di dare un’occhiata al calendario per capire in quali giorni “cadono” le festività del 2019 e programmare eventuali “ponti” per aggiungere uno o più giorni a quelle comandante e prendersi qualche giorno di vacanza.

Dopo il break del primo dell’anno (l’Epifania domenicale non ha aiutato a prolungare le vacanze), la prima festività utile è quella di Pasqua e Pasquetta, e cioè domenica 21 e lunedì 22 aprile. Si lavora quindi martedì e mercoledì per arrivare a giovedì 25 aprile, feste della Liberazione: 6 in totale i potenziali giorni di vacanza per chi volesse usufruire del ponte lungo, che aggiungendo pure venerdì 26 e il weekend diventerebbero addirittura 9.

La festività successiva è quella del Primo Maggio, festa dei lavoratori: nel 2019 sarà mercoledì, il che lascia eventualmente la possibilità di fare un’unica “tirata” dal 25 aprile all’1 maggio per il primo break primaverile.

Passato maggio, a giugno arriva la festa della Repubblica, domenica 2 giugno, e San Giovanni Battista, patrono di Genova, lunedì 24 giugno. Luglio resta lavorativo salvo ferie, e per le feste di passa direttamente ad agosto: il 15, Ferragosto, è giovedì, con possibilità di attaccare anche il venerdì e fare un ponte estivo.

Trascorsa l’estate, il primo novembre è Ognissanti, che quest’anno cade di venerdì; l’8 dicembre, l’Immacolata, è invece domenica, mentre il Natale e Santo Stefano si festeggiano mercoledì e giovedì.