Nuovo ponte, arrivano i pannelli fotovoltaici: chiude via Perlasca

Continua la “vestizione” del nuovo ponte: dopo l’asfalto e i pali dell’illuminazione, arrivano in cantieri anche i pannelli fotovoltaici che alimenteranno il viadotto.

Proprio per consentire agli operai di montare in quota i pannelli, dalle 22 di martedì sera sarà chiusa al traffico via Perlasca.

La strada resterà chiusa tutta la notte per riaprire alle prime ore di mercoledì 15, indicativamente intorno alle 6. L’agenda di cantiere prevede, per la settimana in corso, il montaggio dei pali dell’illuminazione e dei pannelli, la realizzazione della pavimentazione e la posa dei binari del robot che si occuperà della pulizia e del monitoraggio della struttura, mentre si prepara il collaudo della rampa che collega la rampa alla A10.