Nuovo ponte, in quota anche l'ultima maxi campata: ora il rush finale

È arrivata in posizione nella serata di domenica l’ultima maxi-campata da 100 metri che ha portato il nuovo ponte di Genova a scavalcare completamente sia il Polcevera sia la ferrovia.

A oggi quindi, il ponte progettato da Renzo Piano misura circa 800 metri, quasi l’80% della lunghezza totale, mentre sono 6mila le tonnellate di acciaio utilizzate, lavorante negli stabilimenti del gruppo Fincantieri. L’ultima campata 1.800 tonnellate di peso, è stata sollevata a 40 metri d’altezza: le operazioni sono iniziate sabato, e tra attività preparatorie e sollevamento vero e proprio l’intera manovra ha richiesto in totale 48 ore e il lavoro di una squadra di quasi 50 persone.

I lavori nel cantieri del nuovo ponte procedono a velocità sostenuta, dunque, nonostante il nuovo decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che di fatto ferma tutte le attività non indispensabili nella gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus: «Sono esenti dal blocco tutti i cantieri pubblici delle Liguria, le grandi opere, come lo Scolmatore del Bisagno e il nuovo ponte sul Polcevera - ha confermato il governatore ligure Giovanni Toti - i lavori su strade, autostrade, porti, reti idriche. Tutti i cantieri strategici devono andare avanti e lo faranno. È esente la filiera alimentare allargata, come anche quella logistica, con deroghe anche per i servizi di interesse nazionale, come quelli legati alle telecomunicazioni e all’energia».

In cantiere si sono comunque adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire casi di contagio da coronavirus: assicurazione sanitaria integrativa ad hoc per tutti i dipendenti e chiusura dei propri stabilimenti, spiega Fincantieri, con l’impegno di riprendere le attività solo quando sarà possibile garantirne lo svolgimento nella piena sicurezza dei lavoratori.

«Un risultato importante nel percorso che porta verso il completamento del nuovo ponte e che vogliamo dedicare a tutto il Paese, che oggi fronteggia un’emergenza senza precedenti, seconda solo al periodo post bellico - ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - Fincantieri metterà a disposizione tutte le proprie competenze affinché questo sforzo sia produttivo nel più breve tempo possibile, e nell’immaginare con tutte le persone responsabili il nuovo modello di sviluppo economico che ne dovrà derivare. Una volta ancora dobbiamo ringraziare tutti i nostri tecnici e operai che con il loro saper fare e con spirito di abnegazione hanno permesso al cantiere di restare operativo, rispettando gli obiettivi fissati, in un contesto sfidante per la loro salute, che continueremo a tutelare in ogni modo e ad ogni costo, perché prioritaria e imprescindibile».

Per il completamento del nuovo viadotto mancano ancora cinque campate da 50 metri ciascuna le spalle e la nuova rampa che unirà nuovamente la A7 alla A10. Le ultime due maxi campate sono state sollevate con il sistema strand jack a meno di due settimane l’una dall’altra, mentre la prima era stata issata in quota a metà febbraio.