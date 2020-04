Nuovo ponte, parte il conto per l'ultima campata. Piano: «Giornata importante, ma non di festa»

La fine dei lavori era prevista entro il 26 aprile, alla fine qualche giorno di ritardo si è accumulato, ma la fine dei lavori di ricostruzione del nuovo ponte di Genova è ormai vicinissima: l’ultima trave è stata messa in posizione per la manovra di sollevamento domenica sera, e lunedì 27, nel pomeriggio, inizieranno le operazioni per portarla in quota.

La manovra dovrebbe concludersi martedì mattina: una volta posizionata la diciannovesima campata, il tracciato intero del ponte sarà completato, 1.067 metri che riuniscono completamente le due sponde del Polcevera a 10 mesi dal getto della prima fondazione delle pile, avvenuto il 24 giugno 2019.

A essere sollevato, sesto e ultimo varo nel mese di aprile, è l’impalcato tra le pile 11 e 12: la campata, lunga 44 metri, sarà issata a circa 5 metri all’ora dagli strand jack installati sulle pile. Una volta posizionata, si potrà procedere con il getto per la soletta e poi con l’asfaltatura, finendo poi con la “vestizione”: la previsione del sindaco-commissario Marco Bucci è quella di inaugurare «a fine giugno, massimo inizio luglio».

Renzo Piano: «Questo ponte è come un grande vascello bianco che attraversa la vallata»

Domenica sera è stato Renzo Piano a prendere la parola sul nuovo ponte: ospite di Fabio Fazio domenica sera a “Che tempo che fa”, l’archistar che ha donato alla sua città il progetto del nuovo ponte ha chiarito che «non sarà una giornata di festa, vista la tragedia, ma lunedì è una giornata importante. Fare un ponte è un lavoro collettivo, e la giornata di domani celebra il lavoro collettivo e dimostra che l’Italia fa fare queste cose, non è un miracolo, anche se è un po' triste che lo sappia fare solo nelle situazioni di emergenza, ma questa terribile avventura ci deve insegnare che il paese ha bisogno di un grandissimo progetto di manutenzione, di un enorme rammendo, e questo sarà il modo per immettere immediatamente ossigeno nell’economia senza buttare via soldi».

«Il ponte è fatto da 19 campate che sono come navi - ha aggiunto Piano - è una costante per me, sono genovese, ma in questo caso non era un’idea bizzarra. Questo ponte è come un grande vascello bianco che attraversa la vallata, Genova è una città speciale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piano ha concluso il suo intervento citando Giorgio Caproni e alcuni versi della sua poesia dedicata a Genova: «’Genova ferro e aria’, scrive Caproni, e ha ragione - ha detto Piano - è forgiata dal vento, questo aspetto sfugge a tutte le valutazioni, è un ponte fatto per durare e restare, ma è un’idea molto semplice, e la semplicità e la sobrietà sono tratti genovesi molto imporarntei, soprattutto dopo questa tragedia: è importante non celebrare nulla se non la sobrietà e la forza. Ma nulla fatto dall’uomo non può durare per sempre se non è amato, accudito e mantenuto».