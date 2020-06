Nuovo ponte, Bucci: «Un evento per ricordare le vittime e uno per la fine dei lavori»

Un momento di ricordo e uno di celebrazione: il sindaco Marco Bucci ha chiarito cosa succederà nelle prossime settimane riguardo al nuovo ponte, i cui lavori, con il getto della soletta, si avviano ormai alla conclusione.

Il primo cittadino ne ha parlato nel coso di una videochat organizzata dall’Agenzia comunale per la famiglia cui hanno partecipato gli studenti genovesi: «Ci saranno due eventi distinti, uno il 14 agosto per ricordare i morti nel crollo del Morandi e uno prima per celebrare il nuovo ponte», ha chiarito, rispondendo alla domanda di una studentessa che chiedeva aggiornamento sulle proteste innescate dall’annuncio di un concerto inaugurale organizzato da WeBuild (già SaliniImpregilo).

«Ogni dettaglio sarà comunicato e concordato con i familiari delle vittime», ha aggiunto Bucci, confermando così il filo che lega la struttura commissariale al Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi. Proprio il comitato, tramite la portavoce Egle Possetti, aveva chiesto che i nomi delle 43 vittime non venissero nominati nel corso del concerto, invocando riserbo e rispetto per le vite perse.

«Noi vorremmo un’inaugurazione sobria, pensiamo sia molto emozionante il concerto in piazza dell’orchestra - aveva detto Possetti con riferimento al concerto in piazza organizzato dal Carlo Felice - pensiamo sia d’obbligo il taglio del nastro sul ponte, pensiamo sia molto forte e d’impatto il suono delle sirene del porto, pensiamo sia doveroso l’inno nazionale, non riusciamo a capire la camminata sul nuovo ponte, ma sembra che molti cittadini la vogliano fare. Troviamo assurdo un concerto stile “Sanremo" (anche in fase 2 Covid inoltre) ma per festeggiare cosa?».