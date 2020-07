Il nuovo ponte si chiamerà San Giorgio: «Inaugurazione il 3 agosto»

Il nuovo ponte di Genova si chiamerà San Giorgio, e verrà inaugurato lunedì 3 agosto.

Ad annunciarlo è il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, con un post su Facebook condiviso nel pomeriggio di martedì, giornata in cui a Genova è arrivata la ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, per inaugurare la ripresa dei lavoro per il nodo ferroviario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il Ponte “Genova San Giorgio” sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30», ha detto Bucci. In questi giorni sul nuovo ponte sono in corso le operazioni per il collaudo statico, iniziate domenica. All'inaugurazione sono attese le massime cariche dello Stato, tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.