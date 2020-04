Genova ha il ponte, le due sponde del Polcevera di nuovo unite. In cantiere anche Conte

Poco più di un metro al traguardo finale. A 309 giorni dal getto delle fondamenta della prima pila, le due sponde del Polcevera tornano a unirsi con l’arrivo in posizione della 19esima campata del nuovo ponte. Il ricongiungimento è avvenuto sotto la pioggia, quasi a ricordare il giorno del crollo, quel tragico 14 agosto 2018 quando Genova era sotto un forte temporale.

La salita della trave da 44 metri e 400 tonnellate, avvolta dalla bandiera di San Giorgio visibile anche da lontano, è iniziata lunedì pomeriggio, si è fermata in serata e martedì mattina è ripresa, terminando il suo viaggio in tempo per l’arrivo del premier Giuseppe Conte e della ministra De Micheli in cantiere.

Nel momento in cui la campata arriverà in posizione, le sirene delle navi in porto si metteranno a suonare, un momento di raccoglimento cui si era assistito anche il 14 agosto del 2019, in occasione del primo anno dalla tragedia del crollo del ponte Morandi, in cui hanno perso la vita 43 persone. E l'obiettivo è proprio rispettare quelle vite spezzate e i loro cari, prevedendo una cerimonia sobria per la fine dei lavori.

Lunedì sera i genovesi hanno comunque già avuto modo di emozionarsi: nel buio della Valpolcevera, il nuovo ponte, un “vascello bianco che fende la vallata”, come l’ha descritto il suo architetto, Renzo Piano, si è illuminato nell’intero tracciato, 1.067 km, con il verde, il bianco e il rosso del Tricolore.

A salire in quota per ultimo è l’impalcato tra le pile 11 e 12: la campata, issata a circa 5 metri all’ora dagli strand jack installati sulle pile. Una volta posizionata, si potrà procedere con il getto per la soletta e poi con l’asfaltatura, finendo poi con la “vestizione”: la previsione del sindaco-commissario Marco Bucci è quella di inaugurare «a fine giugno, massimo inizio luglio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio con l’inaugurazione, quando si spera che anche l’emergenza coronavirus sia rientrata, verrà organizzata una vera e propria cerimonia. In cantiere stamattina ci saranno invece, oltre al premier Conte e alla ministra De Micheli, solo il sindaco commissario Marco Bucci, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il prefetto di Genova, Carmen Perrotta, l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, e quello di Salini Impregilo, Pietro Salini, e il presidente di PerGenova, Alberto Maestrini.