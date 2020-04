Nuovo ponte, tra venerdì e sabato un altro varo: alla fine mancano 10 giorni

Ancora una decina di giorni e, se tutto andrà secondo i piani, il nuovo ponte di Genova sarà terminato, con tutte le campate in quota rette dalle rispettive pile.

Tra venerdì e sabato dovrebbe essere varata una delle ultime campate ancora da sollevare, quella tra le pile 17 e 18 nel cantiere lato levante: una manovra complessa data la vicinanza con l'Elicoidale, e le prime operazioni preparatorie sono iniziate già giovedì mattina. Il varo vero e proprio è invece previsto tra venerdì pomeriggio e sabato. Per completare il tracciato del ponte mancano ancora due campate e mezza, per un totale di circa 125 metri.

«Sono state completate tutte le installazioni dei carter, si vede quindi la continuità del ponte per parecchie pile ed è una notizia positiva - ha detto il sindaco Marco Bucci - Siamo in linea con le tempistiche che ci siamo prefissati, contiamo intorno al 25, 26 aprile di finire tutto l'impalcato e di far vedere il ponte come deve essere, almeno da sotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta posizionate tutte le campate si dovrà procedere con la gettata di calcestruzzo, cui seguirà l'asfaltatura: «Mercoledì è stata installata la prima gru per la gettata di calcestruzzo, dopo la gettata ci sarà l'asfaltatura e poi gli altri accessori del ponte - ha confermato il sindaco-commissairo - il tempo ci aiuta da questo putno di vista, e posso confermare che le procedure di sicurezza e igiene dentro il cantiere funzionano, e siamo in grado di dire che sino a ora non abbiamo avuto alcuna persona malata o contagiata».