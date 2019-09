Pizza Hero: la sfida dei forni arriva a Genova

La prossima settimana, più precisamente da martedì 10 a giovedì 12, Gabriele Bonci e la troupe di 'Pizza Hero' sono a Genova. Il conduttore della trasmissione in onda sul Nove assaggerà i migliori prodotti di 3 forni, di cui uno di Nervi e uno di Struppa, e sceglierà i 2 più talentuosi, che si scontreranno in una sfida creativa all'ultimo impasto.

Il vincitore potrà ristrutturare il proprio locale con i consigli del maestro pizzaiolo. Ancora non si conosce la data precisa in cui andrà in onda la puntata.

La trasmissione giunge quest'anno alla sua seconda serie.