Le piscine ripartono il 25 maggio: «Apertura graduale»

Le piscine in Liguria riapriranno non prima del 25 maggio: nel giorno in cui la Liguria riparte integralmente, nel rispetto delle norme anti-covid, l’associazione Insieme si vince, che riunisce un centinaio di impianti tra Liguria e Basso Piemonte, annuncia che questa settimana verrà utilizzata per trovare la giusta modalità di riapertura.

L’associazione si allinea dunque a quanto prescritto dall’ultimo decreto del premier Giuseppe Conte, che fissa la riapertura di palestre e piscine dal 25 maggio. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha deciso di anticipare di una settimana, ma Insieme si vince - che conta su oltre 100 vasche, 6.000 addetti tra dipendenti e collaboratori, 250.000 sportivi tesserati e più di 400.000 frequentatori - ha deciso di aprire gradualmente, per consentire ai gestori di adeguarsi alle norme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Inizieremo lunedì prossimo ad aprire l’attività agli agonisti e alla libera balneazione - ha confermato Andrea Biondi, portavoce del movimento - poi dal 30 maggio inaugureremo l’attività estiva mantenendo così i tempi tradizionali di ogni stagione; infine dal 3 giugno saremo in grado di far ripartire anche tutti i corsi».