Piccapietra riapre, via le grate: «Ora non abbandonatela al degrado»

Aiuole contenenti piante mediterranee, una nuova pavimentazione e alberi a oggi ancora un po’ “spelacchiati”, ma che in futuro, una volta cresciuti, dovrebbero proiettare una fresca ombra anche nelle giornate più calde: piazza Piccapietra riapre i battenti dopo mesi di lavori in una veste rinnovata che, per i genovesi, è importante preservare.

Ultimati i lavori, infatti, le foto della nuova piazza hanno fatto il giro dei social network corredate da commenti principalmente soddisfatti, complice il fatto di vedersi restituire una piazza centrale, che lo scorso dicembre non ha potuto ospitare il mercatino di san Nicola proprio a causa del cantiere.

Il risultato finale sembra però mettere d’accordo più o meno tutti, e la principale preoccupazione pare essere quella di mantenere il nuovo aspetto curato della piazza. Il timore è che le aiuole diventino aree in cui bivaccare e poi lasciare cartacce, bottiglie vuote e altri rifiuti e che il lavoro di mesi venga cancellato nel giro di pochi giorni, complice diverse segnalazioni alla Municipale legate alla presenza di numerosi senzatetto che hanno scelto l'area come rifugio e che spesso vi abbandonano contenitori di cibi e bevande.

Una questione nota anche al Comune, che qualche settimana fa aveva sollevato polemiche dopo la decisione, da parte dell'assessore cominale alla Legalità, Stefano Garassino, di chiedere alla Municipale di accompagnare due clochard all'ospedale Galliera per un controllo, sebbene non avessero alcun particolare problema di salute.

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di chi lavora in piazza Piccapietra e Galleria Mazzini sulla presenza di senzatetto spesso ubriachi, che a volte diventano aggressivi - aveva spiegato Garassino a Genova Today - Proprio per dare loro una mano, gli agenti della Municipale, chiamati, hanno deciso di accompagnarne due all’ospedale per accertare le loro condizioni di salute. L’ideale è che qualche associazione decida di prenderli in carico per aiutarli».