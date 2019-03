Paola Cortellesi è "Petra" nella nuova serie ambientata a Genova

Alla fine le indiscrezioni si sono rivelate corrette: la nuova serie in parte ambientata a Genova, le cui riprese sono partite proprio nei giorni scorsi, è quella di Cattleya dedicata ai casi dell’ispettrice spagnola Petra Delicado, nata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett. E a interpretarla è Paola Cortellesi, che da inizio settimana si aggira con la troupe per le vie della Superba per i primi ciak.

Coinvolte nelle riprese location come la funicolare Zecca-Righi, il teatro Carlo Felice e il Porto Antico: “Petra”, che andrà in onda su Sky, conta su quattro episodi, quattro storie liberamente ispirate ai romanzi best-seller della Giménez-Bartlett in cui Genova prende il posto di Barcellona nell’ambientazione.

La serie è diretta da Maria Sole Tognazzi, e dopo Genova, dove la Genova-Liguria Film Commission ha fornito supporto sia per le riprese sia per la ricerca di comparse, la produzione si sposterà a Roma.